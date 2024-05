"Mais comment elle fait ?" : au concert de Taylor Swift, c'était la fièvre du samedi soir à Paris

La chanteuse américaine conclut ce dimanche soir une série de quatre représentations à guichets fermés à Paris La Défense Arena dans le cadre de sa très lucrative tournée mondiale. Plus qu’un spectacle, un moment de communion pour ses fans qui ont repris en chœur ses plus grands tubes pendant plus de trois heures. TF1info s’est glissé au milieu de la foule lors du troisième spectacle donné ce samedi 11 mai alors que l’Europe se fascinait pour l’Eurovision.

Les yeux étaient rougis chez certains d’avoir trop pleuré, les voix cassées d’avoir trop chanté. Les jambes étaient lourdes mais les sourires omniprésents. Avec les mêmes interrogations. "Mais comment elle fait ? Elle ne s’arrête pas, c’est impressionnant", entend-on dans notre dos en quittant Paris La Défense Arena où Taylor Swift vient de conclure son troisième concert d’affilée ce samedi 11 mai.

Un show millimétré de plus de 3 heures lors duquel la chanteuse américaine revisite la quasi-intégralité de sa discographie, soit "18 ans de musique". Seul son tout premier album manque à l’appel de son "Eras Tour", tournée monstre démarrée l’an dernier aux États-Unis qui fait son premier arrêt en Europe dans la capitale française.

Ravie de vous rencontrer Taylor Swift en français

"Je n’arrive pas à croire qu’on participe à la plus grosse tournée de l’histoire", note Hayley Williams, chanteuse du groupe Paramore qui assurait la première partie. "The Eras Tour", c’est déjà plus d’un milliard de dollars de recettes, plus de 150 concerts programmés dans 54 villes dans le monde et 46 chansons interprétées. C’est aussi une ponctualité rarement vue, Taylor Swift se présentant sur scène avec trois minutes d’avance.

Longtemps réfractaire à son univers né de la country, le public français a fini par céder aux chants de la sirène de Pennsylvanie, allant jusqu’à établir un nouveau record d’affluence à Paris La Défense Arena avec plus de 45.000 spectateurs réunis par soir. Parmi eux, l'astronaute Thomas Pesquet qui avait lancé une bouteille à la mer pour trouver une place.

Taylor Swift l’a bien compris et cajole à sa façon ses Swifties de l’Hexagone en enchaînant les courtes prises de parole en français. Un "salut !" - prononcé "salou !" - suivi d’un "ravie de vous rencontrer" et d’un "je vous aime tous" qui ont laissé de marbre nos voisins… américains. Car dans cette salle pleine à craquer, plus d’un quart était originaire des États-Unis selon la presse américaine. La faute à des tarifs prohibitifs outre-Atlantique qui rendaient moins onéreux un voyage jusqu’en Europe pour entendre la star chanter. Cette dernière n’affiche qu’un "objectif personnel" : recréer la magie de ses précédentes tournées, "ère après ère", pour ceux qui n’y ont pas assisté.

"J’espère que quand vous entendrez ces chansons après ce soir, vous penserez à nous et aux souvenirs que l’on se fabrique ici", sourit-elle d’entrée, guitare en main avant d’entamer "Lover". La scénographie a été pensée pour, aidée par des bracelets lumineux aux poignets des spectateurs qui scintillent au rythme du show. Les séquences spectaculaires s’enchaînent à l’aide d’un immense écran et d’une avancée en forme de diamant, d’où la chanteuse se surélève au gré des titres, entourée de ses danseurs, choristes et musiciens.

Aussi à l’aise pour chanter sur le toit d’un chalet que pour danser sur une chaise façon burlesque, Taylor Swift fait vibrer d’un simple mouvement du doigt une foule impatiente qui connaît par cœur chacun de ses titres. Y compris quand ils durent plus de 10 minutes, comme le sublime "All Too Well", issu de la réédition de l’album Red. Le défilé de tubes répond à celui de ses costumes, une dizaine au total, où les bodys à paillettes se mêlent à des robes à volant qu’elle fait virevolter.

Chansons surprises

Un éclectisme qui fait aussi écho à celui de son répertoire. Taylor Swift martèle qu’elle aime se challenger en tant qu’artiste et est bien décidée à le rappeler. Le public s’égosille autant sur la pop sucrée de 1989, celle ravageuse de Reputation, le folk de Folklore et Evermore que la country de Fearless.

"Je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer à quel point vous chantiez fort les chansons de cet album donc je me suis dit que j’allais peut-être en interpréter une de mes préférées", lance-t-elle ce samedi lors de la session acoustique qui la voit reprendre seule deux morceaux différents à chaque concert, à la guitare puis au piano. Une section surprise qui encore une fois a soulevé la foule, hurlant les paroles de "Hey Stephen" puis de "Maroon", issu de l’opus récompensé aux Grammy Midgnights.

Pour la première fois en trois soirs, Taylor Swift a enlevé ses oreillettes pour entendre d’elle-même l’ambiance électrique de la salle. En ont résulté près de 2 minutes d’applaudissements et de cris qui ont fait mine de surprendre la principale intéressée, habituée à souffler après avoir chanté "Champagne Problems". C’est bien le seul moment de respiration que s'accorde la jeune femme de 34 ans, véritable machine à l’endurance saisissante dans un tourbillon sans temps mort.

On en regretterait presque les longs discours qu’elle avait l’habitude de faire avant chaque chanson lors de ses précédentes tournées, expliquant en détail le pourquoi du comment de ces morceaux qu’elle prend tant de plaisir à écrire.

Son nouvel album à l'honneur

Cette fois, Taylor Swift laisse ses textes parler pour elle. Trois semaines après la sortie de The Tortured Poets Departement, elle a intégré sept de ses titres au spectacle dans un tableau qu’elle qualifie elle-même de "comédie musicale sur la colère féminine". Un moment d’une grande intensité qui la voit presque léviter sur scène, se transformer en danseuse de cabaret mais aussi être menacée par une soucoupe extraterrestre.

"Out of this world", disent les Anglo-saxons. "Hors du commun", comme le succès de celle qui est devenue la popstar la plus populaire du moment, première artiste milliardaire grâce à sa seule musique.

Ils sont encore nombreux, fermés à ce qu’elle peut proposer, à se demander comment Taylor Swift en est arrivée là. Reste que son "Eras Tour" s’impose comme une démonstration de force, autant sur le plan artistique qu’économique. Sa voix, aussi limpide qu’en studio, fait autant tourner les têtes que les stands de merchandising font chauffer les cartes bleues. Alors qu’elle entamait sa dernière chanson de la soirée, Slimane montait sur scène pour défendre les chances de la France à l’Eurovision, autre moment de communion musicale.

À mi-parcours de ces six concerts en France, Taylor Swift a scellé un peu plus sa love story avec son public français avant de se produire à Lyon en juin. On ressort du "Eras Tour" rincés mais boostés par l’expérience. Avec l’envie de rester un peu plus longtemps dans cette bulle de bienveillance où les amitiés se nouent comme les bracelets de perle faits maison, portant les noms des chansons de la nouvelle icône de la pop culture.