De Beyoncé à Madonna, pourquoi acheter des billets de concert est presque devenu mission impossible

Même les prix de plus en plus exorbitants n’arrêtent pas les spectateurs. "Pour le premier Stade de France de Beyoncé en 2014, j’ai payé 70 euros en fosse", se rappelle Thibaud. Cette année, il fallait débourser 15 euros de plus pour une place en pelouse. La pelouse or, au plus près de l’artiste, était accessible contre 199,50 euros. Les packages platinum de 360 à 850 euros et les packs VIP de 233,60 à 3027,60 euros ont tous trouvé preneurs. "Depuis un an, tous les coûts de transport, de l’essence, ont triplé. Pas celui des places", justifie Angelo Gopee qui parle de "coûts de production assez vertigineux, car les artistes veulent rester ambitieux". "Le prix intrinsèque du billet, ce n’est pas que le jour du concert. Ce sont des équipes qui travaillent pendant des mois", insiste-t-il. Avec un public prêt à casser son PEL pour une soirée de bonheur, les différentes préventes organisées par les productions ou les artistes eux-mêmes pour fluidifier les ventes ne servent qu’à limiter la casse.