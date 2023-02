"Faut pas charrier" : Valérie Pécresse se défend d’avoir privé Paris d'un 2e concert de Beyoncé

"Si le producteur de Beyoncé a commis une erreur et mis en vente des places à une date qui était rigoureusement impossible et intenable, c’est de sa faute. Il ne faut pas se défausser sur les autres, ce n’est pas très courageux", ajoute-t-elle, alors qu’on le répète, aucun billet n’a été vendu pour le 27 mai… Contacté par l’AFP mardi soir, le directeur général de Live Nation France, Angelo Gopee, explique avoir été confronté à "une problématique d'acheminement des spectateurs". "On nous a dit dès le départ qu'il n'y aurait que le vendredi 26 mai de possible. Ce n'est donc pas un manque à gagner financier pour nous, on le savait, c'est un manque à gagner pour les spectateurs", a-t-il déploré, ajoutant que la demande pour Beyoncé était si "phénoménale" que l’Américaine "aurait pu remplir le Stade de France le 27 mai".