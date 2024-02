Beyoncé prend le virage country et profite du Super Bowl pour annoncer un nouvel album

Près de deux ans après son ode à l’esprit club "Renaissance", la chanteuse américaine rendra hommage à l’État qui l’a vu naître. À l’issue de la grand-messe du football américain ce dimanche, Queen B a dévoilé deux premiers extraits de son album "Act II" sentant déjà bon le banjo et la country qui font vibrer le Texas. Un nouvel univers inédit pour l’artiste la plus primée aux Grammy Awards à paraître le 29 mai.

Les indices étaient partout. Sur l'affiche de sa dernière tournée d’abord, puis dans le public des Grammy Awards pas plus tard que dimanche dernier. Le détail immanquable ? Un Stetson, mythique chapeau de cow-boy, que Beyoncé a érigé en accessoire indispensable. Un signe annonciateur d’un virage musical inattendu pour celle qui a fait ses armes entre le RnB, la soul et la pop avant de lâcher les chevaux dans l’univers disco de "Renaissance". Surprise, le deuxième des trois chapitres de ce vaste projet débuté à l’été 2022 sera country ou ne sera pas.

Retour aux sources

Beyoncé ne pouvait pas trouver meilleur moment que le Super Bowl, dont elle a assuré le show de la mi-temps en solo en 2013 puis avec Coldplay et Bruno Mars en 2016, pour "casser Internet". Une habitude dont elle se moque dans une publicité pour l’opérateur téléphonique Verizon diffusée entre deux actions du match remporté par les Kansas City Chiefs face aux 49ers de San Francisco. "Ok, ils sont prêts. Balance la nouvelle musique", lance-t-elle à la fin de ce spot pour quelques instants plus tard mettre en ligne non pas un mais deux singles inédits.

Avec "Texas Hold’em" et "16 Carriages", Queen B fait sien le genre musical qui fait danser la ceinture du sud des États-Unis, du Tennessee au Texas où elle est née il y a 42 ans. Originaire de Houston, Beyoncé accompagne ces deux titres de deux vidéos composées d’une courte séquence diffusée en boucle. Sur l’une, elle place son Stentson pailletée sur la tête. Sur l’autre, elle transforme ses doigts en arme sur lesquels elle souffle après avoir tiré. De quoi prévenir la concurrence que l'"Act II" de "Renaissance", programmé pour le 29 mars, ne fera de cadeaux à personne ?

Déjà éclipsé par la présence de Taylor Swift en tribunes, Usher a aussi fait les frais de cette annonce surprise de Beyoncé. Car c’est bien d’elle et pas de son spectacle donné à la mi-temps que tout le monde parle au lendemain du Super Bowl.