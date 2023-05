Céline Dion annule l'ensemble de ses concerts : "Ce n’est pas juste de continuer à les reporter"

Céline Dion ne s'est plus produite sur scène depuis mars 2020 aux États-Unis. Après 52 concerts, son "Courage World Tour" avait été interrompu par la pandémie avant d'être bousculé par des spasmes musculaires de l'artiste. Elle devait se produire à six reprises à Paris La Défense Arena en septembre, après avoir fait faux bond au festival des Vieilles Charrues où elle était attendue cet été. En retrait de la vie médiatique, elle n'a pas participé à la promotion du film Love Again dans lequel elle joue son propre rôle. Au cinéma le 7 juin en France, cette comédie romantique tournée en 2020 sera cette année la seule occasion de l'entendre chanter ses plus grands tubes et ses titres inédits.