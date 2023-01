Céline Dion hors de la liste des 200 plus grands chanteurs de l'histoire de "Rolling Stone", ses fans ne digèrent pas

Pour ses fans, c’est une terrible faute de goût. Voire de très mauvais goût alors que sa santé la prive de concerts depuis bientôt trois ans. Céline Dion est en effet absente du classement des 200 plus grands chanteurs et chanteuses de tous les temps publié dimanche 1er janvier par Rolling Stone, revue de référence pour les mélomanes du monde entier.

Sur les réseaux sociaux, les amoureux de la diva québécoise n’ont pas tardé à réagir, certains accusant la rédaction d’avoir commis une erreur de la taille du Titanic, en référence au film de James Cameron dont elle interprète le tube inoubliable, "My Heart Will Go On". Pour d'autres, c'est une trahison inacceptable et une méconnaissance totale de la musique. Mais que fait la police ?