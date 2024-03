Michel Sardou prend encore sa retraite : cette fois, c’est la bonne ?

Le chanteur de 77 ans assure que "la chanson et le théâtre, c’est fini". Il y a sept ans, il avait pourtant déjà annoncé qu’il arrêtait "définitivement" de chanter, pour finalement mieux revenir. Le succès de sa deuxième tournée d’adieu, qui prend bientôt fin, lui a donné raison.

Il jure que d’ici quelques semaines, on ne l’entendra plus. Au moins sur une scène. "Le 30 mars, je suis en vacances, à la retraite. Ça vous étonne ? Moi aussi", s’amuse Michel Sardou dans Le Parisien. Le coup des adieux, le septuagénaire l’a déjà fait à ses fans il y a sept ans. L’interprète de "Je vais t’aimer" avait assuré qu’il arrêtait "définitivement" la musique mais promettait de "jouer jusqu’au bout" au théâtre. "Mais cette fois, je m’y tiens", martèle-t-il, assurant mettre un terme à toutes ses activités professionnelles.

Cet été, je vais prendre mon bateau, me baigner en pleine mer, à poil, et je parlerai aux dauphins. Michel Sardou dans "Le Parisien"

Preuve de son changement de vie, Michel Sardou va même déménager. Le chanteur de 77 ans a vendu son appartement parisien et sa maison de Normandie pour poser ses valises dans les montages du Midi où son épouse Anne-Marie "l’attend déjà". Mais avant de couper, il lui reste encore quatre concerts à assurer pour clore sa deuxième tournée d'adieu, dont deux dates ce week-end à Paris La Défense Arena, stade fermé à l’ouest de la capitale d’une capacité de 40.000 places.

"Ça ne me fout pas plus la trouille que l’Olympia", jure-t-il avec sa verve habituelle. Interrogé sur la possibilité de chanter lors des Jeux olympiques, l’artiste botte en touche, demande "pourquoi ?" et rappelle qu’il a déjà interprété "La Marseillaise" "a cappella une fois à Roland-Garros". "Ça m’a suffi", dit-il.

Michel Sardou ne ferme toutefois pas la porte à un projet bien précis. "Le seul truc qui m’amuserait, c’est de tourner avec Olivier Marchal, car je l’aime bien", glisse-t-il. Son programme pour l’été est déjà organisé : "Prendre son bateau, se baigner en pleine mer, à poil, et parler aux dauphins". L’histoire ne dit pas si lui qui n’aime pas les duos en partagera un avec les cousins de Flipper.