Taylor Swift au sommet avec son nouvel album : les clés du succès de "The Tortured Poets Department"

La chanteuse américaine signe son meilleur démarrage aux États-Unis et en France avec son 11ᵉ opus, déjà détenteur de records historiques depuis sa sortie, le 19 avril. Des résultats d’autant plus démentiels qu’ils ont été réalisés sans aucune campagne promotionnelle. Une redoutable stratégie marketing alliée à la fidélité de fans de plus en plus nombreux contribuent à faire d’elle l’artiste la plus puissante du moment.

Un record en chasse un autre. Même elle semblait avoir un peu de mal à y croire en commentant les chiffres des ventes de The Tortured Poets Department, son onzième album. "Je suis époustouflée. Je suis complètement bouleversée par l'amour que vous portez à cet opus", a réagi Taylor Swift sur Instagram à l’annonce qu’elle avait écoulé 2,6 millions d’exemplaires en une semaine aux États-Unis. Personne n'a fait mieux en 2024. Seule Adele et le boys band de Justin Timberlake, *NSYNC, la devancent dans l’ère moderne avec 25 (2015) et No Strings Attached (2000). La chanteuse américaine décroche là son 14e numéro un au classement Billboard 200. De quoi la placer à égalité avec Jay-Z, juste derrière les Beatles.

La France aussi se l'arrache

Sur les 15 albums studio – versions originales et réenregistrements - qu’elle a publiés en 18 ans de carrière, un seul – le tout premier - n’a pas démarré en tête, précise le site spécialisé. Princesse de la pop, Taylor Swift est assurément la reine du streaming avec plus d’un milliard d’écoutes sur Spotify en une semaine. Du jamais vu. Première artiste à s’être emparée de l’intégralité du top 10 du Billboard Hot 100, elle est désormais la seule de l’Histoire à l'avoir fait à deux reprises. Un exploit qu’elle avait déjà réalisé avec l’album Midnights en 2022, et qu'elle pousse un peu plus loin, en squattant cette fois les quatorze premières places du classement.

The Tortured Poets Department prolonge aussi sa love story avec la France, qui l’a longtemps boudée. Taylor Swift signe son meilleur démarrage dans l’Hexagone avec 46.160 exemplaires écoulés en une semaine, selon le Snep, le Syndicat national de l'édition phonographique. Son deuxième numéro un du top albums chez nous après Midnights, alors que ses six concerts exceptionnels à Paris et Lyon en mai et juin arrivent à grands pas. Décryptage d’un succès monstre qui fait autant de bien à l’âme de ses fans qu’à une industrie du disque vacillante.

Un album (presque) surprise

Que fait Taylor Swift entre deux concerts de la tournée la plus lucrative de l’année ? Elle ne prend visiblement pas le temps de souffler. Quand elle a perdu la propriété de toutes ses compositions lors du rachat de son ancienne maison de disques, la jeune femme de 34 ans est repartie en studio pour proposer de nouvelles versions qui, cette fois, lui appartiennent. Lors de son Eras Tour, elle a publié celles de "Speak Now" et "1989". Alors ses fans étaient persuadés qu’elle leur annoncerait celle de "Reputation" lors des Grammy Awards en février. Raté !

Alors qu’elle reçoit le prix du meilleur album pop de l’année, la chanteuse américaine donne rendez-vous le 19 avril pour The Tortured Poets Department. Sans en dire beaucoup plus, préférant laisser sa musique parler pour elle. Sa promotion se limitera à des indices laissés en ligne et dans une mini librairie éphémère à Los Angeles dans la dernière ligne droite. Le motif majeur de cette chasse aux trésors ? Le chiffre 2. Deux heures après sa sortie, elle dévoile que son nouveau projet est en fait un double opus composé de 31 chansons. Toutes se sont fait une place dans le Billboard Hot 100.

Des textes universels

Mais pourquoi Taylor Swift murmure-t-elle avec autant de réussite à l’oreille de son public ? Parce qu’en s’inspirant de ses expériences, c’est surtout les leurs qu’elle analyse. Aussi torturée que son titre, la poésie de The Tortured Poets Department parvient à mettre des mots sur les maux que beaucoup ont expérimentés. La douleur d’une rupture, amoureuse ou amicale, la difficulté de se relever dans les moments les plus difficiles ou encore la tentation de masquer son mal-être derrière des sourires feints. Ce n’est pas pour rien si le titre le plus pop de l’album cache les paroles parmi les plus sombres. "I Can Do It With A Broken Heart", "je peux le faire avec le cœur brisé", martèle-t-elle, laissant entendre que le début de sa tournée a été psychologiquement chaotique.

Écouter Taylor Swift, c’est disséquer ses textes comme ceux de la littérature classique. Les messages cachés sont aussi nombreux que les références à ses précédentes chansons. Certains s’amusent même à un jeu consistant à deviner si des phrases ont été écrites par elle ou par le dramaturge William Shakespeare. Mais attention à la surinterprétation. Ceux qui cherchent à deviner l’identité des ex-compagnons dont elle parle dans ses chansons passent à côté du but premier de son œuvre : une forme de thérapie collective en musique qui se décuple lors de ses concerts. À en croire les cailloux semés sur les réseaux sociaux par la chanteuse façon le Petit Poucet, la première date parisienne du 9 mai, début de sa tournée européenne, devrait donner lieu aux premières interprétations en live de ces nouveaux morceaux.

Une stratégie marketing efficace

"Et si je te disais que j’étais un maître à penser ?", chante-t-elle dans "Mastermind". Si le titre évoque une relation amoureuse, Taylor Swift n’a plus à prouver qu’elle est bien plus qu’un génie musical. Ces derniers mois, la jeune femme a notamment négocié en direct avec la chaîne de cinémas américaine AMC pour la diffusion exclusive du film de son concert avant d’en céder les droits à Disney+ pour une exposition mondiale. Quand il s’agit de ses albums, l’interprète de "Lover" fait preuve du même sens des affaires. Elle propose ainsi régulièrement plusieurs éditions limitées de ses albums. Une couleur de vinyle qui diffère, une photo qui change.

Pour The Tortured Poets Department, elle a tenté un coup de poker forcément gagnant. Sur son site, elle a mis en vente au compte-gouttes quatre éditions limitées déclinées sur plus de 20 configurations physiques différentes qu’a recensées Billboard, mêlant CD, vinyles et cassettes. Le détail en plus ? Chaque édition dispose d’une chanson inédite que vous ne trouverez pas sur les autres : "The Manuscript", "The Albatross", "The Bolter" et "The Black Dog". Certains fans se sont procurés l’intégralité de ces objets désormais introuvables, que des petits malins tentent de revendre plus chers. Le double album, intitulé The Tortured Poets Department : The Anthology, n’est lui disponible que sur les plateformes de streaming. En tout cas pour l’instant…