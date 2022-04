Christophe Willem fait son grand retour avec "PS : je t'aime"

Interrogé par Slimane sur le message qu'il souhaitait faire passer, Christophe Willem a choisi de parler de son métier à une époque marquée par le Covid et où les artistes sont considérés comme non essentiels. "Dans cette chanson, il y a tout ce que ça fait d'être artiste. Ce 'je t'aime moi non plus'. On peut avoir un lien très fort avec le public, on reste un produit de consommation", analyse Willem qui promet que son prochain album sera "beaucoup plus cash".