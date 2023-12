Combien va rapporter la taxe streaming à l'État ?

Le gouvernement a annoncé mercredi l'instauration d'une taxe sur le chiffre d'affaires des grosses plateformes d'écoute. Selon des premières estimations, elle devrait rapporter une quinzaine de millions d'euros à l'État en 2024.

On en sait un peu plus sur la "taxe streaming", annoncée mercredi par le gouvernement. La contribution fiscale des plateformes de streaming par abonnement et des plateformes gratuites de partage de contenu sera "d'un taux de 1,2% de leur chiffre d'affaires réalisé en France", indique le ministère de la Culture dans un communiqué. Elle "devrait rapporter 15 millions d'euros" l'an prochain, ajoute-t-il. Par ailleurs, seules les très grosses structures seront touchées par ce nouvel impôt. "Les plateformes ayant un chiffre d'affaires de moins de 20 millions d'euros ne seront pas assujetties", précise l'exécutif.

Le lancement en 2024 de cette taxe a été officialisé mercredi par le gouvernement, à la suite d'un vote positif au Sénat en novembre, durant l'examen du projet de budget 2024. Cette mesure doit permettre de financer le Centre national de la musique (CNM), une instance créée en 2020 pour soutenir la filière musicale française, à l'instar du CNC pour le cinéma, mais qui est jusqu'ici principalement financé par les entreprises du spectacle vivant.

Cette annonce a été saluée notamment par l'Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI), le Syndicat des musiques actuelles (SMA) ou le Syndicat national du spectacle musical et de variété PRODISS dans un communiqué commun jeudi. Au contraire, certains plaidaient pour une contribution volontaire, mettant même sur la table un projet d'accord réunissant notamment Apple, Deezer, Meta, Spotify, YouTube et TikTok, pour mobiliser "plus de 14 millions d'euros" en 2025.

"Malgré les efforts de certaines plateformes, force est de constater que les négociations n'ont malheureusement pas permis d'aboutir à des montants suffisants de contribution volontaire ni à un consensus avec toutes les plateformes", réfute le ministère de la Culture vendredi.