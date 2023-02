Comment "Flowers" de Miley Cyrus est devenue la chanson la plus écoutée au monde

Dans le clip de "Flowers", Miley Cyrus se balade en robe dorée dans le quartier de Runyon Canyon Park, sur les hauteurs de Hollywood, avant de s’introduire en petite tenue dans le jardin d’une grande maison qui ne serait autre que… la garçonnière où son ex l’aurait trompée à plusieurs reprises. 14 fois plus précisément ! Pure spéculation ? Cette théorie, née sur le compte d’un internaute, a été repartagée en masse sur les réseaux sociaux. Curieusement, personne n'est venu la démentir.

Et puis il y a les paroles. "I Can Buy Myself Flowers (Je peux m’acheter des fleurs toute seule)", chante la jeune femme. "Write My Name in the Sand (Écrire mon nom dans le sable) / Talk to Myself For Hours (Me parler à moi-même pendant des heures) / Say things you don’t understand (Dire des choses que tu ne comprends pas)". Un message personnel ?