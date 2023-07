À 48 ans, le rappeur 50 Cent s'offre une dernière tournée mondiale

C'est une légende du rap américain. 50 Cent a annoncé qu'il lancerait une dernière tournée mondiale avant de se consacrer à d'autres activités. "Je ne pourrai plus le faire comme ça", a confié à l'AFP le rappeur, toujours aussi cash en interview. "Mes activités de producteur de films et séries ne me le permettent plus", explique l'artiste qui fêtera jeudi ses 48 ans. Sa série Power, diffusée depuis 2014, a rencontré un grand succès. "Avec mes productions de films et séries, je parle directement à mon public cible, je ne veux pas le perdre".

Curtis Jackson, de son vrai nom, profite des 20 ans de son album phénomène "Get Rich or Die Tryin'" pour proposer un ultime tour XXL qui passera par les États-Unis, l'Europe, le Royaume-Uni puis l'Océanie. "On a vendu 600.000 tickets, sans doute impressionnant pour d'autres, mais je suis 50 Cent", s'amuse-t-il en visio-conférence.