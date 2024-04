Des inédits de Marvin Gaye retrouvés en Belgique, 40 ans après sa mort

Un avocat révèle l'existence de 30 cassettes de démo enregistrées par Marvin Gaye en Belgique peu avant sa mort. Des bandes que l'icône de la soul music aurait laissé en cadeau à un musicien qui l'avait hébergé à l'époque. La famille de ce dernier va toutefois devoir s'entendre avec les héritiers du chanteur pour qu'on les entende un jour.

Son timbre sensuel n’a jamais cessé de fasciner. Icône la soul music, Marvin Gaye est décédé en 1984 la veille de ses 45 ans, tué par balles par son père lors d’une terrible dispute dans la maison familiale du quartier de Western Heights, à Los Angeles. Le chanteur avait emménagé chez ses parents après avoir vécu quelque temps en Belgique, dans une période compliquée de sa carrière, tant sur le plan artistique que personnel.

Échecs commerciaux, dépression, toxicomanie, divorce de sa deuxième épouse… À l’invitation d’un promoteur local, il s’était alors installé dans une pension de la ville d'Ostende. Après une période de repos, il s'était remis à la musique avec deux de ses musiciens qui l’avaient accompagné. De ce séjour allait naître ce qui sera son ultime album, Midnight Love, qui contient le mythique "Sexual Healing". Mais pas seulement…

Aussi bien que "Sexual Healing" ?

Dans une interview accordée à la BBC ce week-end, l’avocat belge Alex Trappeniers révèle que Marvin Gaye a été hébergé plusieurs mois par le musicien Charles Dumolin et qu’il a laissé derrière lui des trésors inestimables. Des vêtements de scène, des carnets de notes… et des tonnes de cassettes de musique inédite.

"J’ai relevé chaque moment où Marvin se met à chanter sur une nouvelle piste instrumentale", explique l’avocat. "À la fin des 30 cassettes, je me suis retrouvé avec 66 démos de nouvelles chansons. Quelques-unes sont complètes et certaines sont aussi bonnes que 'Sexual Healing' car elles datent de la même époque."

Ces chansons vont-elles être rendues publiques à l’avenir ? C'est tout le problème. Charles Dumolin étant décédé en 2019, les bandes sont aujourd’hui entre les mains de ses enfants. "Elles appartiennent à la famille car Marvin les a laissées derrière lui en Belgique il y a 42 ans. Marvin a dit ‘faites-en ce que vous voulez’ et il n’est jamais revenu. C’est important."

Selon la loi belge, la propriété d'un bien physique revient à celui qui l’a découvert au bout de 30 ans. Sauf que cette règle ne s’applique pas à la propriété intellectuelle. D’un point de vue légal, ce sont les enfants de Marvin Gaye, Marvin III, Nona et Frankie qui sont détenteurs des droits musicaux… sauf que les cassettes appartiennent à la famille de Charles Dumolin !

Le seul moyen de sortir de cet imbrologio ? Trouver un accord entre les deux parties. "Je pense que tout le monde pourrait en bénéficier", estime Alex Trappeniers qui estime que les deux familles Gaye et Dumolin ont intérêt à unir leurs efforts afin de finaliser les titres, pourquoi pas en embauchant le producteur Mark Ronson ou le chanteur Bruno Mars, grands fans de Marvin. "Je ne suis pas ici pour faire des suggestions, mais pour dire OK, écoutons tout ça et faisons le prochain album !".

D’après la BBC, les avocats du chanteur ont été informés tout récemment de l’existence de ces bandes inédites. Les Dumolin ont tout intérêt à s’entendre avec eux car ils veillent sur l’héritage familial comme le lait sur le feu. On se rappelle qu’en 2015, ils ont fait commander Robin Thicke et Pharrell Williams à 7,4 millions de dommages et intérêts, reconnus coupables d’avoir plagié "Got to Give it Up" sur le hit "Blurred Lines".