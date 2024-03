Dua Lipa donnera deux concerts en France à la fin du printemps (et non, ce ne sera pas à Paris)

La chanteuse britannique de 28 ans fêtera la sortie de son nouvel album "Radical Optimism" avec une poignée de concerts en Europe en juin. Le public français a droit à la moitié des dates de sa mini-tournée. Malgré des tarifs élevés, la course à la billetterie s’annonce serrée.

Deux ans après avoir enflammé Bercy, elle revient avec la ferme intention de faire danser un peu plus ses admirateurs. Dua Lipa annonce une mini-tournée en Europe à la fin du printemps avec non pas un, mais deux passages en France. La popstar britannique fait cette fois faux bond à la capitale et met le cap vers le Gard, avec des concerts programmés aux Arènes de Nîmes les 12 et 13 juin. Taylor Swift avait aussi prévu de s’y produire en 2020 avant que sa venue ne soit annulée par la pandémie.

Un cadre majestueux qui sera le même en Croatie, où la chanteuse investira aussi un amphithéâtre romain. Dua Lipa est également attendue dans un théâtre en plein air à Berlin et sera l’une des têtes d’affiche du festival anglais de Glastonbury fin juin. Transformer un lieu historique en piste de danse ? Une simple formalité pour la tornade britannique à qui rien ne semble résister. Bande originale du confinement de millions de fans dans le monde il y a quatre ans avec son album "Future Nostalgia", la star de la BO de Barbie dévoilera son troisième opus le 3 mai. Porté par les singles "Houdini" et "Training Season", "Radical Optimism" sera composé de onze chansons.

Impressionnante de maîtrise sur scène, Dua Lipa danse aussi bien qu’elle chante. Sans jamais perdre son souffle. Ceux qui ont raté sa précédente tournée seraient bien inspirés de se laisser tenter. Seul hic ? La billetterie, devenue ces derniers mois un combat de tous les instants face aux bots. Plusieurs préventes sont programmées avant l’ouverture officielle du vendredi 22 mars à 10h. Assurez-vous d’avoir votre compte en banque bien rempli, les tarifs annoncés allant de 90 à 190 euros.