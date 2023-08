Ed Sheeran revient déjà avec un nouvel album (et il en a fini avec les maths)

Comme son amie Taylor Swift, il a passé l’été à faire chanter les stades aux États-Unis. Et comme elle, Ed Sheeran a un peu de mal à rester éloigné des studios d’enregistrement trop longtemps. Le chanteur anglais se prépare à dévoiler son deuxième album de l’année. Trois petits mois après "Substract", le dernier de sa série mathématique, voici "Autumn Variations" - littéralement "variations automnales". Un opus particulier à plus d’un titre pour l’interprète de "Shape of You". Car il s’agira notamment du tout premier produit par sa propre maison de disques, Gingerbread Man Records.