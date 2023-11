EXCLU JT de 13H : écoutez l'extrait d'"Un cri", ultime titre inédit de Johnny Hallyday

La voix unique de Johnny Hallyday résonne sur un morceau inédit issu de ses toutes dernières sessions d’enregistrement. Intitulé "Un cri", ce titre a été retrouvé dans les archives par son compositeur et producteur, Maxim Nucci. Avant son écoute, en exclusivité dans le 13H de TF1 jeudi, on vous propose d’en découvrir un extrait en avant-première.

C’est un événement. Six ans après la mort du chanteur, un ultime titre inédit, issu de ses dernières sessions d’enregistrement pour l’album "Mon pays c’est l’amour", a été retrouvé par le compositeur et producteur Maxim Nucci dit "Yodélice".

Intitulé "Un cri" et composé par ce dernier, il figurera sur la compilation "Made in rock'n'roll", disponible le 17 novembre chez Warner Music. TF1info vous propose d’en découvrir un avant-goût dès maintenant avant d'écouter de plus larges extraits dévoilés ce jeudi en exclusivité dans le 13H de Marie-Sophie Lacarrau.

Comme son titre l’indique, "Made in rock n’roll" comprendra 11 chansons rock de l’idole des jeunes, issues de ces 5 derniers albums et sélectionnées par Maxim Nucci.

L'album "Made in rock'n'roll" sort le 17 novembre 2023 - DR

"Il nous a beaucoup préservé", confiait Maxim Nucci à la sortie de l’album "Mon pays c’est l’amour", à l’automne 2018. "Il était grand, il était classe. Il était élégant. Il n’y a pas un moment pendant ces sessions où il s’est plaint de quoi que ce soit. C’est ce qui fait qu’on travaillait sur ce disque comme sur un autre disque. À aucun moment il ne nous a fait sentir que ça pouvait être le dernier."

Pour ce morceau inédit, un clip tourné à Las Vegas, qui suit une troupe de jeunes danseurs dans cette cité si chère au rockeur, accompagne la sortie. Dans le JT de 13H, jeudi, nous vous en proposerons les images.