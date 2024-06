Gilbert Montagné a été victime d'un accident alors qu'il se produisait en Seine-et-Marne, samedi 23 juin. Le chanteur de 72 ans dansait avec une spectatrice lorsqu'il est tombé à la renverse dans la fosse. Si son entourage n'a pas communiqué sur son état de santé, un journaliste de l'AFP indique qu'il ne serait pas blessé.

Plus de peur que de mal pour Gilbert Montagné ? En concert samedi soir à Saint-Pathus (Seine-et-Marne), le chanteur de 72 ans est tombé de scène. Dans une vidéo prise depuis la salle qui circule sur les réseaux sociaux, on peut le voir danser avec une spectatrice sur "I Wanna Dance With Somebody", le tube de Withney Houston. En la raccompagnant, il recule vers la fosse et tombe soudain à la renverse.

Sur les images, l’artiste est rapidement pris en charge par le service de sécurité. "Aucune blessure, faut-il préciser", indiquait dimanche soir le journaliste de l’AFP Jean-François Guyot, alors que l’entourage du chanteur n’avait pas encore officiellement communiqué.

Icône de la variété française, Gilbert Montagné a perdu la vue lorsqu’il était encore bébé, victime d’une rétinopathie. Depuis ses débuts dans les piano-bars dans les années 1960, il n’a jamais quitté la scène. En 1984, il publie Liberté, un album qui deviendra disque de platine avec des tubes comme "Sous les Sunlights des tropiques" et "On va s’aimer".

La veille de l’accident, il se produisait dans la cour de l’Élysée devant Emmanuel et Brigitte Macron pour la Fête de la musique. En tournée depuis février dernier, il est à l’affiche de nombreux festivals cet été. Sa prochaine date est prévue le 30 juin à Saint-Maurice de Remens, dans l’Ain.