Grammy Awards 2024 : le sacre programmé de Taylor Swift ?

La 66ᵉ édition des Oscars de la musique américaine devrait largement récompenser des artistes féminines ce dimanche 4 février à Los Angeles. Si la chanteuse de R’n’B SZA est la plus nommée cette année, Taylor Swift peut de son côté entrer au panthéon de la cérémonie. Un nouveau record qui ne serait que la suite logique des accomplissements monstrueux de la chanteuse de 34 ans.

Sa place, près de son amie Lana Del Rey, n’attend plus qu’elle à la Crypto.com Arena de Los Angeles. Une salle dans laquelle elle s’est déjà produite seize fois à guichets fermés. Mais Taylor Swift ne devrait pas monter sur scène ce dimanche 4 février lors des Grammy Awards.

Plus qu’une simple spectatrice, la chanteuse américaine pourrait asseoir davantage son statut d’artiste incontournable à qui tout réussit. Nommée six fois aux Oscars de la musique, elle serait la toute première de l’histoire à remporter quatre fois le prix de l’album de l’année en cas de victoire de son opus "Midnights". De quoi faire mieux que Frank Sinatra, Stevie Wonder et Paul Simon.

Son ombre plane sur le Super Bowl

Loin d’être acquis face au phénomène R’n’B SZA citée elle neuf fois, son sacre semblerait pourtant presque évident tant rien ne résiste à Taylor Swift. Cette semaine encore, Billboard l’a placée en tête de son classement des dirigeants les plus puissants de l’industrie musicale. "Elle réécrit les règles du jeu", insiste le magazine qui ne fait jamais figurer d’artiste dans ce top 100. Il faut dire que 2023 n’aura été qu’une succession de records pour celle que le Time a désignée personnalité de l’année.

C’est simple, la native de Pennsylvanie a tout fait trembler. L’industrie du disque, celle du cinéma et littéralement la terre lors de l’étape à Seattle de sa très lucrative tournée "The Eras Tour", qui arrive en France en mai. Milliardaire grâce à sa seule musique, la chanteuse américaine de 34 ans s’est aussi muée en leader d’opinion dont l’influence sur la sphère économique n'a d’égale que celle qu’elle exerce sur la vie politique de son pays.

La chanteuse Taylor Swift félicite son petit ami le footballeur Travis Kelce après sa qualification pour le Super Bowl, le 28 janvier 2024. - Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Son potentiel soutien fait déjà tourner de l’œil les candidats à la présidentielle américaine en 2024. Les conservateurs adeptes de Donald Trump l’ont prise en grippe, l’imaginant à la tête d’une conspiration destiné à transformer le Super Bowl en tribune pro-Biden. Le rapport, nous direz-vous ? L’équipe de son compagnon Travis Kelce, les Kansas City Chiefs, s’est qualifiée pour la finale du championnat de football américain qui se jouera le 11 février. La veille, Taylor Swift sera en concert au Japon. Mais certains assurent qu’elle pourra tout de même faire le déplacement jusqu’à Las Vegas, où se jouera le match, pour encourager son homme, comme elle l'a fait régulièrement ces derniers mois.

Même les grandes matinales de la télévision américaine se sont mis à faire de très sérieux calculs pour s'assurer que la star soit présente le jour J. Seule certitude : Travis Kelce, au vert avec ses coéquipiers, n’assistera pas aux Grammy Awards ce dimanche. Lauréate de 12 trophées pour 52 nominations, Taylor Swift sera quoi qu’il arrive l’une des stars d’une 66ᵉ édition très girl power. Rien que pour l’album de l’année, sept des huit nommés sont des femmes ou des artistes non-binaires. Une petite révolution à laquelle contribue largement l’ancienne princesse de la country devenue l’une des nouvelles reines de la pop.