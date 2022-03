Eagles of The Death Metal : la compagne du chanteur Jesse Hughes entre la vie et la mort

Ancienne actrice porno, Tuesday Cross participe à la vie du groupe Eagles of Death Metal depuis plusieurs années puisque après avoir chanté sur l’album Zipper Down, en 2015, elle a pris part à la tournée du groupe qui a suivi en qualité de bassiste et claviers. Le 13 novembre, elle était à l’extérieur de la salle lorsque trois hommes ont fait irruption à l'intérieur du Bataclan, faisant 90 morts et des centaines de blessés.

Après de longs mois d’inactivité, les Eagles of Death Metal sont remontés à plusieurs reprises sur scène ces dernières années. Ils doivent d’ailleurs revenir jouer en France en avril prochain. On ne sait pas, pour l’heure, si le drame que traverse le chanteur compromet la tournée qui doit également passer par Mérignac et Besançon.