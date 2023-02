Harry Styles couronné aux Grammy Awards, un prince que le Royaume-Uni n'attendait pas

Unis comme les doigts de la main, les "1D" vont vendre plus de 70 millions d’albums et multiplier les tournées partout dans le monde. Charismatique et sensible, Harry se distingue vite de ses camarades. Mais lorsqu’il décide de se lancer en solo, en 2016, rien ne dit qu’il sera capable de s’installer dans la durée, à l’image de l’ex-Take That Robbie Williams.

Au printemps 2017, le single "Sign of The Times" crée la surprise. Avec ses sonorités à la Bowie période "Life on Mars" et son fabuleux clip en apesanteur, ce morceau de grande classe donne le sentiment que le Royaume-Uni tient son nouveau champion des charts, trait d’union entre le classic rock d’autrefois et la pop contemporaine.