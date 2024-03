Il chantait "All By Myself" avant Céline Dion : Eric Carmen est mort à 74 ans

Le chanteur américain, auteur et interprète original de l’un des plus grands tubes de Céline Dion, est "décédé dans son sommeil durant le week-end". "Sa musique a touché tant de gens et sera son héritage durable", écrit sa femme Amy sur son site. Avant de se réinventer en crooner, Eric Carmen se rebellait en musique dans les 70s au sein du groupe The Raspberries.

Sa voix résonnera à jamais dans le film Dirty Dancing. "Hungry Eyes", la chanson qui illustre les cours de danse de Bébé avec Johnny, c’était lui. Le chanteur américain Eric Carmen est "mort dans son sommeil durant le week-end", annonce sa femme Amy mardi 12 mars sur le site de l’artiste de 74 ans. "Il était très heureux de savoir que, pendant des décennies, sa musique a touché tant de personnes et sera son héritage durable", écrit-elle.

De "Bridget Jones" aux "Gardiens de la Galaxie"

Le plus grand succès d’Eric Carmen, né de sa plume, est associé dans beaucoup d’esprits à une autre chanteuse. Numéro 2 du classement Billboard à sa sortie en 1975, "All By Myself" s’offre une deuxième vie 22 ans plus tard. La Québécoise Céline Dion en livre sa propre version sur "Falling Into You", son quatrième album en anglais. Un titre fort, aujourd’hui l’un des plus populaires de la star, marqué par une impressionnante note que le public attenda avec impatience à chacune de ses prestations. C’est sur une reprise de Jamie O’Neal que la Bridget Jones de Renée Zellweger s’égosille dans son canapé en pyjama au cinéma.

"All By Myself" marque le début de la carrière solo d’Eric Carmen qui, avant de se réinventer en crooner langoureux et de sortir six albums, était le leader du groupe The Raspberries - les Framboises. Originaire de Cleveland, où est né le chanteur en 1949, la formation se fait connaître au début des années 1970 avec le morceau "Go All The Way". "Une chanson provocatrice pour son temps, chantée depuis le point de vue d’une femme", raconte le New York Times, qui a refait surface en 2014 sur la bande originale du blockbuster Marvel Les Gardiens de la Galaxie. Un doux mélange de pop et de rock, relevé par un look à l’opposé de celui des hippies. Les membres des Rapsberries s’étaient retrouvés au milieu des années 2000 pour une série de concerts.