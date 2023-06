Johnny Hallyday aurait eu 80 ans aujourd'hui : Laeticia poste un touchant message sur Instagram

Il aurait dû souffler ses 80 bougies. À l'occasion de l'anniversaire de Johnny Hallyday ce jeudi 15 juin, Laeticia Hallyday a posté un message poignant sur son compte Instagram. "Aujourd'hui, jour de ta naissance, je me souviens de toi comme ça, mon âme sœur qui a rendu tout mon monde possible. Personne ne me faisait rire comme toi. Avec une gratitude infinie et rien que de l'amour. Endless love. Joyeux anniversaire mon amour", a écrit sa veuve en légende d'une série de clichés en noir et blanc où le couple pose, sourire aux lèvres.