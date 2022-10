Les BTS se mettent en pause pour effectuer leur service militaire obligatoire

Sortis renforcés par la pandémie, les BTS ont enregistré en 2021 un chiffre d’affaires annuel record de plus d’un milliard de dollars. En juin, une mauvaise communication sur une mise à l'arrêt du boys band avait provoqué la chute de l'action en bourse de leur label. Alors pas question de refaire la même erreur cette fois-ci, de se priver du phénomène et surtout de leurs fans, choyés comme rarement. Lors du concert à Busan, le leader du groupe RM a pris le temps de s’adresser à la foule. "Peu importe ce qui arrive, si nous sept espérons la même chose et si vous nous faites confiance, nous surmonterons tout et continuerons à être heureux et faire des concerts", assurait-il dans ce qui sonnait comme un message d’adieu.