La guitare de la rupture d'Oasis vendue 385.500 euros

Tout un symbole. La guitare Gibson de Noel Gallagher, brisée un soir de 2009 en même temps que le groupe Oasis implosait, a trouvé preneur mardi pour 385.500 euros avec frais, lors d'une vente aux enchères à Paris. Mise en vente à 150.000 euros prix de départ, l'instrument de la discorde entre les frères Noel et Liam Gallagher, symbole de l'éclatement d'Oasis, a tout juste atteint l'estimation basse de 300.000 euros, plus 85.500 euros de frais.

Fracassée en loge au festival Rock en Seine 2009 par Noel, puis restaurée en 2011, la Gibson couleur rouge sang était présentée avec son étui d'origine et une note de son ancien propriétaire, signée "Peace, love and bananas". "Instrument de prédilection de Noel Gallagher entre 1996 et 2011, on voit la première apparition de la ES-355 TD dans le clip 'Stand By me' issu de l’album Be Here Now", explique Artpèges qui organisait la vente. Cette séance qui inaugure la "rock memorabilia" (mémoire du rock) à l'Hôtel Drouot, principale place d'enchères parisienne.