La sortie du nouvel album de Taylor Swift provoque des pannes sur Spotify et Deezer

"Midnights" est composé de 13 chansons entièrement centrées autour de l'heure fatidique où l'horloge sonne les douze coups. L'album est "l'histoire de 13 nuits blanches éparpillées au cours de ma vie", a expliqué Taylor Swift sur Twitter, et tous les titres "forment un tableau complet de l'intensité de cette heure folle et mystique". Comme à son habitude, la chanteuse avait néanmoins promis une "surprise spéciale et vraiment chaotique" dans la foulée de la sortie de son nouvel album, promesse qu'elle n'a pas manqué de tenir quelques heures après la publication, en sortant une version étendue, intitulée "3 am Edition", avec sept titres supplémentaires.