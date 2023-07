Musique : le carton des tubes des années 80

Sur la route des vacances ou dans les embouteillages, il y a ces chansons qui nous accompagnent depuis 40 ans. Preuve de ce succès, la station nostalgie a enregistré sa plus forte hausse depuis quatorze ans. Plus 420.000 auditeurs en un an et sur les plateformes de streaming, les playlists année 80 sont dans le top dix des plus écoutés.