Le concert polémique de Travis Scott au pied des pyramides égyptiennes aura bien lieu, selon Live Nation

C'est un concert qui crée la polémique. Le rappeur Travis Scott doit se produire au pied des pyramides de Gizeh, au Caire, le 28 juillet prochain. Un show très attendu par les fans de l'artiste américain. Seul hic : mardi 18 juillet, le syndicat des musiciens égyptiens – qui possède un droit de regard sur tout concert ou diffusion de musique dans le plus peuplé des pays arabes – s'était opposé à l'événement.

"Après examen des opinions exprimées sur les réseaux sociaux et des positions de l'artiste, le syndicat a trouvé des images et des informations documentées sur les rituels étranges qu'il pratique et qui vont à l'encontre de nos traditions", a précisé le syndicat dans un communiqué. Le texte ne définit toutefois jamais ces "rituels" qu'il attribue à Travis Scott, poids lourd du hip-hop américain, actuellement en tournée mondiale et qui dévoilera son quatrième album, Utopia, le 28 juillet prochain.