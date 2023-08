Le guitariste canadien Robbie Robertson, fondateur du groupe The Band, est mort à 80 ans

Il avait fondé dans les années 1960 le groupe baptisé plus tard The Band, avec Levon Helm au chant et à la batterie, Garth Hudson aux claviers et au saxophone, Richard Manuel au piano, à la batterie et au chant et Rick Danko à la basse. Compositeur, il était l'auteur des morceaux les plus connus de son groupe The Band, actif de la fin des années 1960 au milieu de la décennie suivante : "The Weight", "The Night They Drove Ol' Dixie Down" et "Up On Cripple Creek". Garth Hudson est le dernier membre du groupe encore en vie.