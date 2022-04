Grammy Awards : Jon Batiste porté en triomphe, Silk Sonic primé... Le palmarès de la 64e cérémonie

Un triomphe qui se conjugue au pluriel. Une semaine après la gifle de Will Smith contre l'humoriste Chris Rock aux Oscars, la 64e cérémonie des Grammy Awards a eu lieu dans une atmosphère plus apaisée et chaleureuse, dimanche 3 avril. Cette soirée de gala, grande fête qui récompense l'industrie musicale aux États-Unis, où le chic et le glamour côtoient le faste, a consacré le jazzman touche-à-tout Jon Batiste, arrivé en tête du palmarès, la nouvelle sensation de la pop Olivia Rodrigo et l'inattendu projet rétro funk-disco Silk Sonic, porté par Bruno Mars, sur la scène de la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Grand favori du cru 2022, avec 11 nominations, Jon Batiste, Oscarisé pour la bande originale du film d'animation Soul, a été auréolé de cinq Grammy, dont le prix de l'"album de l'année" pour "We Are", considéré comme la récompense suprême. Le pianiste virtuose, multi-instrumentiste, chef d'orchestre et militant des droits civiques, était en lice dans des catégories des plus variées (R&B, jazz, classique...). Malgré son succès, l'artiste à la notoriété modeste n'a rien perdu de son humilité. "J'en suis profondément convaincu, il n'y a pas de meilleur artiste, de meilleur musicien, de meilleur danseur, de meilleur acteur", a-t-il affirmé. "Les arts créatifs sont subjectifs et ils touchent les gens à un moment de leur vie où ils en ont le plus besoin."