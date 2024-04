De Marseille à Saint-Denis, Jul fêtera ses 10 ans de carrière avec une tournée des stades en 2025

Le rappeur marseillais annonce deux concerts exceptionnels au stade Vélodrome et pour la première fois au Stade de France. L’un des plus gros vendeurs de disques de l’Hexagone donne rendez-vous au printemps 2025 pour ces représentations forcément pas comme les autres. La billetterie, qui ouvre ce mercredi à midi, devrait d’ailleurs faire plus de déçus que d’heureux.

Il avait promis à son public de le retrouver prochainement sur scène. Et pas n’importe lesquelles. Jul a tenu parole et se produira au Stade de France le 26 avril 2025 puis au stade Vélodrome le 24 mai 2025. Une manière aussi de célébrer sa première décennie en tant qu’artiste. "Je vais tout donner pour rendre ce que m’avez donné. Merci pour votre soutien depuis 10 ans, je vous aime", écrit le prolifique rappeur marseillais sur ses réseaux sociaux.

Si Jul a déjà enflammé le mythique stade de l’OM en juin 2022, il lui reste à découvrir l’enceinte de Saint-Denis qui demeure la plus grande en France avec ses 80.000 places. Une salle à la hauteur du succès de celui qui multiplie les records depuis son tout premier album en février 2014. Il en a depuis produit près de 30 de manière indépendante, toujours chaleureusement reçus par le public. "Décennie", le dernier en date sorti fin janvier, s’est directement classé en tête du top albums. Ses streams se comptent par dizaine de millions. Ils sont près de 8 millions de fans à l’écouter chaque mois rien que sur Spotify. De quoi faire de lui le plus gros vendeur de rap en France.

Le 26 avril 2025, il deviendra le deuxième rappeur marseillais après Soprano à investir le Stade de France et rejoindra le club fermé des rappeurs francophones ayant chanté à Saint-Denis avec Booba, Gims et Ninho, qui a fait trembler les systèmes de billetterie il y a tout juste deux mois. Son premier concert du 3 mai 2025 affichait complet en moins de sept heures. Le deuxième, programmé le 2 mai 2025, s’était rempli en deux heures. Nul doute que le phénomène devrait se reproduire avec Jul lors de la mise en vente prévue pour ce mercredi 17 avril à midi. Et s'il invitait Vernis Rouge, la sensation de "The Voice", à chanter avec lui son tube "Bande organisée" ?