Madonna enfin de retour sur scène : à quoi va ressembler sa tournée best-of ?

Il parle d’un "documentaire retraçant sa vaste carrière". Quarante ans de tubes, de tenues iconiques, de vidéos cultes et de déclarations choc condensés en deux heures. "On a pris un peu de chaque grand moment qu’elle a eu", précise-t-il sans évidemment révéler lesquels. À l’annonce de la tournée de Madonna, on s’était essayé à sélectionner les morceaux qu’on souhaiterait entendre à l’Accor Arena à Paris dès le 12 novembre en n’en retenant que dix. La reine de la pop a établi une liste de 40 titres, dont seulement la moitié serait chantée en intégralité.