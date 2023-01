Elle vous a fait danser sur "I'm so excited" : Anita des Pointer Sisters est morte à l'âge de 74 ans

Anita était la deuxième plus âgée des quatre sœurs qui avaient commencé à se produire en duo avec June et Bonnie en 1969 et sont rapidement devenues un trio lorsqu'Anita a quitté son emploi de secrétaire pour rejoindre le groupe, selon sa biographie officielle. En juin 2020, Bonnie décédait à l'âge de 69 ans. Ruth est la dernière des sœurs encore en vie.

Sorti en 1982, "I'm So Excited" a été diffusé plus de 370 millions de fois sur Spotify, rappelle le groupe sur son site officiel.