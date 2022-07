On a écouté "18", l’album de Johnny Depp avec Jeff Beck : plaisant, même si le mystère reste entier

Le quatrième titre, "Sad Mother Fuckin Parade" ("Triste putain de défilé", en français), est l’un des deux inédits écrits par Johnny Depp. La presse anglo-saxonne en a déjà fait ses choux en gras puisque sur un beat robotique, l’acteur-chanteur murmure des paroles qui semblent s’adresser à Amber Heard. Vraiment ? "Tu es assis là comme un chien avec une démangeaison de sept ans", balance-t-il à un ou une inconnue. "Si j'avais un centime, il n'atteindrait pas ta main", menace-t-il encore avant de conclure : "Je pense que tu en as assez dit pour une putain de nuit".

L’acteur a-t-il griffonnée ces textes nébuleux sur son petit cahier durant le procès qu’il a remporté au tribunal de Fairfax, en Virginie ? Mystère. Mais on n’en saura pas plus en écoutant son autre composition, "This is A Song For Miss Hedy Lamarr". Cette ballade aérienne, qui ne dépareillerait pas dans le répertoire de Lana Del Rey, est un hommage à la sulfureuse actrice et chercheuse autrichienne éponyme. Qualifiée de "plus belle femme du monde" à Hollywood, on lui doit la découverte d’un système de transmission à l’origine de la technologie Wi-Fi. Autant dire que sans elle, vous ne liriez sans doute pas cet article.