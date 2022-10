Réédition de son album, documentaire et tournée complète : la folle fin d’année d’Orelsan

Il a fêté ses 40 ans au cœur de l’été. Nouvelle décennie, mais même énergie pour Orelsan qui semble inarrêtable en cette fin d’année. C’est simple, il est partout. Sur les écrans, sur les radios et sur scène. Comme une mise en application du refrain de son titre "Ensemble", "viens, on reste ensemble". Le rappeur caennais ne quitte plus son public à qui il ouvre grand les portes du processus de création de son dernier album.

Plus gros succès de en 2021 en France avec quelque 340.000 exemplaires écoulés – alors qu’il est sorti en novembre, "Civilisation" a assis la popularité déjà monstre de son auteur. Sauf que sa conception n’a pas été aussi éclair que ses ventes.