Accusations de sexisme : le concert de Booba au Maroc annulé par les autorités locales

L'appel à l'annulation du concert du "Duc de Boulogne" avait été soutenu par le rappeur français d'origine marocaine Maes. Ce dernier, un ancien protégé de Booba, avait exhorté en mars dernier ses abonnés sur Twitter à signer la pétition et l'a interpellé : "Sache que tu n'es pas le bienvenu". Le parti d'opposition islamiste Justice et Développement (PJD) avait également réclamé l'annulation du concert dans une question parlementaire écrite adressée au ministre de la Jeunesse et de la culture.