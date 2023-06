MC Solaar dévoile le clip de son single enregistré pour "Transformers : Rise of the Beasts"

Retour vers les années 1990. À deux jours de la sortie de Transformers : Rise of the Beasts, Paramount a dévoilé, ce lundi 5 juin, le clip de "Tout se transforme", la chanson commandée par la major à MC Solaar. La star du rap français, à qui l'on doit les tubes "Caroline", "Solaar pleure" ou encore "Nouveau Western", a concocté un titre qui fait écho à la chanson "Les temps changent", sortie en 1997 sur l'album Paradisiaque.

Dans un décor qui nous replonge 30 ans en arrière avec des vinyles, des skateboards et un poste de télé cathodique, on retrouve MC Solaar - qui n'a pas pris une ride – jouer avec les mots et faire des références à Madonna, MTV ou encore Claudia Schiffer. "Au kebab d'à côté c'était bacon-burger / J'te parle du temps du 'Wesh la famille'/ Du club Dorothée, de Rémi sans famille / Ben oui, maintenant y'a la wifi/ Face à la Joconde on fait des selfies", chante Solaar, qui rejoint ainsi Dorothée, également recrutée par Paramount France pour doubler l’un des personnages du film.