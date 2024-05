Record d'écoutes, tournée mondiale… Slimane prend son envol à l’international après l’Eurovision

Déjà très populaire en France, le chanteur révélé par "The Voice" connaît un sacré coup de boost depuis sa participation à l’Eurovision. Il vient d’annoncer une série de concerts pour 2025 qui l’emmèneront en Europe, aux États-Unis et au Canada. Sa chanson "Mon amour", avec laquelle il s’est classé quatrième, continue, elle aussi, à faire vibrer les cœurs en streaming.

Le "premier rendez-vous" qu’il voulait recréer lors de sa prestation a débouché sur un coup de foudre. En clamant son amour perdu à l’Eurovision samedi dernier, Slimane a conquis celui des 160 millions de téléspectateurs branchés sur le concours européen de la chanson. Si son beau parcours s’est arrêté avec une quatrième place à Malmö, le chanteur révélé par "The Voice" récolte désormais les fruits de cette exposition sans précédent qui risque bien de bousculer sa carrière.

Plus de 2 millions de streams en 24 heures

Slimane est le premier surpris de ce succès qui dépasse désormais largement les frontières francophones. "Je suis vraiment choqué, dans le bon sens. Je suis trop heureux", lance-t-il dans une vidéo partagée sur Instagram ce mardi. Et il a de quoi car "Mon amour" est devenue dimanche la chanson française la plus streamée dans le monde sur Spotify en l’espace de 24 heures avec 1,8 million d’écoutes. "Je ne suis pas un mec de chiffres franchement mais c’est tellement beau que je voulais juste vous faire une vidéo pour vous dire merci. Le pire dans cette histoire, le meilleur, c’est qu’on a battu ce record encore lundi", insiste-t-il. Sa maison de disques Indifférence Prod parle de plus de 2 millions d’écoutes.

"C’est deux jours d’affilée, c’est fou. Pour la langue française, pour la chanson française, pour moi, pour nous. Je ne vais pas parler beaucoup sinon je vais chialer encore. Mais merci ! Tout ce qui se passe, c’est complètement dingue", répète Slimane qui semble, à 34 ans, vivre le rêve éveillé de tout artiste. La veille, il annonçait avec fierté "sa première tournée internationale". Dès janvier prochain, il ira chanter en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Finlande, en Belgique où il a été coach dans "The Voice", en Suède, en Pologne et en Espagne. Il est également attendu outre-Atlantique avec deux dates au Canada et deux autres aux États-Unis.

J’ai encore du mal à y croire Slimane à l'annonce de sa première tournée internationale

"J’ai encore du mal à y croire", écrit-il. Conscient de sa nouvelle aura internationale, Slimane écrit désormais ses posts sur les réseaux sociaux en anglais et en français. C'est une suite somme toute logique pour celui que le public français a découvert en 2016 bonnet sur la tête dans "The Voice", dont il a remporté la saison 5 dans l’équipe de Florent Pagny. En huit ans, il s’est imposé en pilier de la chanson française, devant et derrière un micro, porté également par sa prolifique association avec Vitaa.

Lors de l’Eurovision, Slimane a reçu des points du public de tous les pays. Son message pour la paix en pleine répétition a également dû toucher au cœur des téléspectateurs déjà sous le charme de sa chanson. "Je pense qu’il y aura un avant et un après dans ma vie, pas en tant qu’artiste, en tant qu’homme", avançait-il après l’Eurovision. Sans se douter que son parcours professionnel ne serait plus tout à fait le même non plus.