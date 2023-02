Linkin Park : sortie d'un single inédit enregistré des années avant la mort de Chester Bennington

"J’ai mis en paroles des choses que seuls ma femme et mes amis les plus proches savent. Pour la simple et bonne raison que des personnes extérieures ont vécu les même choses et qu’il est toujours mieux de ne pas se sentir seul", expliquait Chester Bennington dans le dossier de presse transmis par Warner Music, la maison de disques du groupe, lors de la sortie du septième album, One More Light, deux mois avant sa disparition. De quoi faire résonner encore plus fort le texte de "Lost", "Perdu". "Juste une cicatrice en moi, quelque chose que je ne peux pas réparer. Même si ça sera toujours là, je fais comme si ce n’était pas le cas", commence-t-il. "J’essaie de garder ma douleur en moi mais je n’irai jamais bien", martèle-t-il en milieu de morceau.