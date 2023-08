Selena Gomez festive, Miley Cyrus introspective : le retour musical complémentaire des ex-stars Disney

Nées en 1992, Miley Cyrus et Selena Gomez ont connu les mêmes routes cahoteuses. Des débuts face caméra à l’enfance, une célébrité mondiale à l’adolescence au sein de l’écurie Disney et des problèmes personnels exacerbés par une médiatisation à outrance. Elles attaquent la rentrée 2023 avec la même envie de remettre les pendules à l'heure en musique. Deux hymnes de femmes décidées à reprendre leur destin en main, en faisant la paix avec leur passé tout en se projetant vers l'avenir, qui sont déjà plébiscités par le public. Sur iTunes France, "Single Soon" était le plus vendu à la mi-journée ce vendredi, devant... "Flowers". "Used To Be Young", lui, se classait quatrième.