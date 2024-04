Subversive ou cynique ? La pochette de "Cowboy Carter" de Beyoncé fait débat

Beyoncé fait un retour fracassant avec "Cowboy Carter", un disque où elle s'empare des codes de la country music. Une démarche qu'on retrouve dès la pochette, sans doute la plus symbolique de toute sa carrière. Subversive ou cynique ? Dans les médias américains et sur les réseaux, elle suscite des débats enflammés.

N°1 partout dans le monde depuis sa sortie vendredi dernier, l’album Cowboy Carter de Beyoncé est un événement à plus d’un titre. Parce qu’il marque le retour aux affaires de la pop star la plus influente de sa génération, au moment où l’Amérique ne jure plus que par sa cadette Taylor Swift. Mais surtout parce qu’il s’agit d’un deuxième volet d’une trilogie ambitieuse où la forme signifie autant que le fond, sinon plus.

Sur la pochette de Renaissance, le premier volet paru en 2022, Beyoncé posait sur un cheval lumineux, dans un corset réalisé par l’artiste Nusi Quero. Un look rétro-futuriste pour un disque qui rendait hommage aux pionniers noirs de la musique électronique. Sur celle de Cowboy Carter, la star de 42 ans chevauche un équidé en chair et os dans une tenue far west en phase avec ce disque qui revendique l’héritage afro-américain de la country music.

Un peu plus qu’un détail : la chanteuse brandit le drapeau américain à la manière de George Washington, le premier président des États-Unis qui fut aussi l’un des plus riches planteurs esclavagistes de Virginie. Plus subversif, tu meurs ? Si la bannière étoilée a régulièrement été associée à l’impérialisme américain au cours du siècle dernier, elle a pris une dimension encore plus radicale sous le mandat de Donald Trump.

"Le drapeau américain n’est plus symbole de liberté et d’espoir", écrivait en 2022 le chercheur afro-américain James McAffrey dans la revue The Harvard Political Review. "Quand je la vois dans les médias, c’est presque à chaque fois en rapport avec un meeting en mode ‘Make America Great Again’. C’est devenu le symbole du conservatisme, pas de nos valeurs communes." Un sentiment partagé depuis par de nombreux intellectuels de la gauche américaine.

Lorsqu’on est Noir au Texas, on apprend à grandir avec à la fois de la haine et de l’amour dans son cœur La journaliste Taylor Crumpton

Cette connotation négative, Beyoncé en a forcément conscience au moment de poser pour la pochette de Cowboy Carter, d’autant plus dans une année électorale qui s’apprête à rejouer le match de la présidentielle de 2020. Et si la chanteuse n’a jamais appelé à voter pour un candidat plus qu’un autre au cours de sa carrière, la dimension politique de sa démarche est plus qu’évidente. Sinon assumée.

"Je pense que c’est une façon de s’interroger sur la notion de patriotisme", observe auprès de USA Today Charles Peterson, professeur d’études africaines à l’Université d’Oberlin, dans l’Ohio. "Ces dernières années, la country est devenue le théâtre d’un certain conservatisme en politique pour un public blanc. Or, j'aime bien ce que Beyoncé dit : 'Vous n’êtes pas les seules personnes qui peuvent avoir de l’amour pour ce pays. Et qu'il n'est réservé à des gens en colère.'"

Le message de la chanteuse est d’autant plus intéressant que cette dernière est née à Houston, au Texas, un État profondément conservateur. "Lorsqu’on est Noir au Texas, on apprend à grandir avec à la fois de la haine et de l’amour dans son cœur", écrit la journaliste afro-américaine Taylor Crumpton, dans une tribune publiée par le site de Bloomberg. "Beyoncé vient nous rappeler que les cowboys noirs font partie du tissu social du Texas, du Sud et de l’Amérique depuis très longtemps."

On ne peut être fiers d'être nationalistes lorsqu'on a autant de souffrances sous nos bottes L'activiste Eliana Chinea

Reste que le message de Beyoncé ne fait pas totalement l’unanimité. Dans un post Instagram virulent, qui résume de nombreuses critiques issues des réseaux, l’activiste portoricaine Eliana Chinea estime que la chanteuse ferait en réalité le jeu du nationalisme qu’elle entend dénoncer. "Beyoncé est belle, talentueuse et intelligente (...) Mais elle a fait du capitalisme une médaille d'honneur et l'illusion de la liberté", dénonce-t-elle rappelant sa propre expérience d'immigrée en Amérique.

"Ce pays et ses 'patriotes' nous rappellent constamment d’être fiers d’être Américains", continue-t-elle. "Sans se soucier du fait qu'il a déstabilisé le Sud avec son impérialisme, continue de séparer les autochtones en réserves, brise ses traités et promesses, détient des colonies et des territoires, et refuse de payer des réparations aux Afro-américains malgré avoir promis de le faire. On ne peut être fiers d'être nationalistes lorsqu'on a autant de souffrances sous nos bottes."

Mais qu'en dit la principale intéressée ? Comme lors de la sortie de Renaissance, Beyoncé a décidé de ne pas s’épancher dans les médias, laissant le public le soin d’apprécier sa musique et son message sans filtre. Dans un message sur Instagram posté dix jours avant la sortie du disque, elle se disait toutefois "honorée" d’être devenue la première femme noire à décrocher la première place des charts country courant janvier grâce aux singles "Texas Hold’Em" et "16 Carriages".

"Les critiques auxquelles j’ai fait face lorsque j’ai annoncé que j’abordais ce genre musical m’ont forcé à dépasser les limites qui m’étaient imposées", écrivait celle qui avait reçu un accueil glacial lors de sa performance aux CMA Awards, les Grammy de la Country en 2016. "J’espère que d’ici quelques années, la mention de la race d’un artiste lorsqu’on parle de musique ne sera plus pertinente".