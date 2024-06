La chanteuse américaine poursuit son tour d’Europe avec deux concerts dans la capitale des Gaules. Un tout premier arrêt dans le Rhône pour celle qui pourrait bien chanter sous la pluie ce dimanche. Plus de 110.000 spectateurs, dont beaucoup venus de l’étranger, sont attendus au Groupama Stadium jusqu’à lundi.

"À bientôt Lyon", a-t-elle prévenu sur Instagram après avoir fait le bilan de son passage à Madrid. Trois semaines après avoir ouvert sa tournée européenne avec quatre dates évènements à Paris La Défense Arena, Taylor Swift est déjà de retour en France pour deux rendez-vous totalement inédits. Car jamais la chanteuse américaine ne s’est encore produite dans la capitale des Gaules, qui promet de lui réserver le plus chaleureux des accueils rivalisant avec la ferveur de nos voisins ibériques.

Bracelets de l'amitié et menus spéciaux

C’est au Groupama Stadium, l’enceinte de l’Olympique lyonnais, que Taylor Swift déploiera son Eras Tour pendant plus de trois heures. Une performance garantie sans playback, au rythme des plus grands tubes de sa discographie, qui répond à ses propres codes bien connus des heureux détenteurs de billets. Ils seront 110.000 Swifities réunis sur la pelouse et en tribunes dimanche 2 juin et lundi 3 juin.

Comme lors de ses précédentes étapes en Europe, la chanteuse a fait se déplacer les foules bien avant le jour J. La presse régionale a documenté les longues files d’attente qui, dès la veille, se pressaient devant les stands de merchandising où étaient vendus t-shirts, sweats ou encore posters à l’effigie de la jeune femme de 34 ans.

Des hôteliers aux restaurateurs, l’ensemble de la ville s’est mise aux couleurs de Taylor Swift. Il y a ceux qui offraient ces fameux bracelets de l’amitié en perle que les fans s’échangent, puis ceux qui ont modifié leurs menus. Si la chanteuse met du baume au cœur de ses admirateurs, elle offre surtout un sacré coup de boost aux économies locales partout où elle passe. Lyon Mag évoque ainsi une hausse de 220% des réservations de nuitées par rapport à une période normale avec également des hausses de prix conséquentes de 54%. Même effet sur les transports puisque 30% des spectateurs attendus ne seront que de passage.

Toujours autant d'Américains

Parmi eux, de nombreux Américains pour qui le voyage en France revenait moins cher qu’une simple place de concert aux États-Unis. Sur les réseaux sociaux, les Swifties français étaient d’ailleurs nombreux à se demander s’ils étaient bien dans l’Hexagone tant ils n’entendaient parler qu’anglais autour d’eux. "Un tel engouement pour une artiste, c’est du jamais-vu. Taylor Swift, c’est un cran au-dessus de tous les évènements. Elle fait plus fort que les Rolling Stones ou que Coldplay, qui n’a pourtant que des dates à Lyon cette année", résume pour 20 Minutes Philippe Dalaudière, président de la branche hôtellerie de l’Umih Rhône.

Les seules incertitudes pour les deux soirées à venir concernent la possibilité pour le public d’entrer au stade avec des batteries externes permettant de recharger les téléphones, mais aussi la météo qui s’annonce fraîche et peut-être pluvieuse d’après Météo France. Mais pas de quoi arrêter Taylor Swift, qui adore se produire sous des trombes d’eau.

Ses fans attendent aussi avec impatience de découvrir quelles chansons surprises elle a réservé à Lyon lors d’une session acoustique dont la programmation change à chaque concert. Un moment-clé de son spectacle suivi en direct sur les réseaux sociaux par des dizaines de milliers de personnes depuis leur canapé.