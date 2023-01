Madonna repart en tournée pour fêter ses 40 ans de carrière, passage à Paris prévu en novembre

Après l’avoir défiée de "faire une tournée mondiale et de chanter ses plus grands hits", l’humoriste Amy Schumer entonne notamment "Open your heart" et "La Isla Bonita" avant que ne retentisse "Vogue". "Attendez, vous pensez que les gens voudront venir à ce spectacle ?", s’interroge Madonna. "Bienvenue à la fête, bitches !", lance-t-elle face caméra. Popularisée par l'émission "RuPaul's Drag Race", Bob the Drag Queen l'accompagnera sur chaque date, "une expérience unique".

Les prochains mois seront consacrés à la mise en œuvre de cette tournée qui passera par 35 villes d’Amérique du Nord et d’Europe. À noter que seules New York et Paris ont pour l’instant droit à deux soirées. L’Accor Arena accueillera la chanteuse les 12 et 13 novembre. Autant dire que la lutte pour les billets s’annonce serrée, peu importe leur prix.