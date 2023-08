The Weeknd et Coldplay en sont fans : dans le secret des bracelets qui illuminent les concerts

Le DJ néerlandais Tiësto est le premier artiste à se laisser tenter par une collaboration. "Il avait une résidence à Las Vegas dans un club. Nous avons fait une cinquantaine de soirée avec lui", se souvient Jean-Olivier Dalphond. Le mot "expérience" revient plusieurs fois pour qualifier ces concerts améliorés. "C’est comme si on augmentait le volume pour que la foule soit encore plus immergée dans le spectacle", dit-il avant de détailler le fonctionnement de ses machines à LED. "Il y a l’équivalent d’un tout petit ordinateur à l’intérieur du bracelet qui comprend les commandes et les exécute très rapidement. On lui envoie en temps réel 'rouge', 'bleu', 'blanc', 'jaune'. On peut changer ces instructions plus de 20 fois par seconde", explique-t-il.

PixMob utilise deux modes de transmission : l’infrarouge qui va permettre de produire davantage de mouvement, et les ondes radios "qui créent beaucoup d’effets de couleurs et d’impact mais ne font pas ces vagues spatialisées". Une dernière option retenue par leur compatriote The Weeknd, avec qui ils travaillent depuis le Super Bowl de 2021.