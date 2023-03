Tumeur, décès et plagiat : Ed Sheeran va "ouvrir la trappe vers son âme" dans son prochain album

"J’avais la sensation de me noyer, la tête sous l’eau, à essayer d’en sortir mais sans pouvoir atteindre la surface", note-t-il. Ed Sheeran a mis de côté la centaine de morceaux en attente pour tout recommencer à zéro et mettre en musique ce qu’il a vécu. Cet opus à paraître le 5 mai sera pour lui un moyen "d’ouvrir la trappe vers son âme". "Pour la première fois, je n’essaie pas de créer un album que les gens vont aimer, j’écris simplement ce qui est honnête et vrai à propos de l’étape où je me trouve dans ma vie d’adulte", précise l’artiste de 32 ans. Sa maison de disques Warner parle même des "textes les plus profonds de sa carrière".