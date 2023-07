Un mois après son hospitalisation, Madonna "réalise la chance d'être en vie"

Plusieurs photos accompagnent son texte. Parmi elles, un polaroïd de l'artiste américain Keith Haring pris par Andy Warhol et portant une veste sur laquelle est peint le visage de Michael Jackson. Un cadeau offert par ses proches, qui a ému la star de la pop. "J'ai sangloté en ouvrant ce cadeau, car j'ai réalisé la chance que j'ai d'être en vie", poursuit-elle. "Et à quel point j'ai de la chance d'avoir connu ces personnes et tant d'autres qui sont également disparues. [...] Merci à tous mes anges qui m'ont protégé et m'ont permis de rester pour finir mon travail."