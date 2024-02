Zaho de Sagazan triomphe, Aya Nakamura primée… Découvrez le palmarès des Victoires de la musique

La 39e édition des Victoires a vu ce vendredi soir la consécration de la jeune chanteuse Zaho de Sagazan, récompensée à quatre reprises. Le rap et le R'n'B ont également été mis à l'honneur avec des prix notamment pour Aya Nakamura et Gazo.

Elle a tout raflé. Nommée dans cinq catégories, Zaho de Sagazan, 24 ans, a remporté quatre Victoires de la Musique ce vendredi soir : album, chanson originale, révélation scène et révélation féminine. L'artiste, portée par son premier album "La symphonie des éclairs", a notamment rendu hommage "aux aide-soignants", première activité qu'elle occupait avant de se jeter dans la musique.

Inconnue il y a un an et demi, l'agenda de Zaho de Sagazan est déjà bien rempli et la taille des enceintes a changé en 2024, avec une tournée des Zéniths. Son univers s'articule notamment autour d'une écriture à fleur de peau, une incarnation à la Brel et Barbara, le tout servi par une ambiance électro.

Le rap et le R'n'B (enfin) en force

L'autre fait marquant de la soirée fut la place donnée au rap/R'n'B, genres musicaux stars sur les plateformes de streaming jusqu'ici snobés par les Victoires. En effet, ce vendredi soir, le rappeur Gazo a remporté ex æquo avec le chanteur Vianney le prix de l'artiste masculin. Si un rappeur comme OrelSan a déjà récolté 12 Victoires dans sa carrière, Gazo est emblématique des artistes surtout prisés des jeunes audiences. C'est son premier trophée et pour Vianney, le troisième.

L'autre bonne nouvelle de la soirée pour le rap et le R'n'B, c'est le sacre d'Aya Nakamura ! La chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde depuis son tube "Djadja" a remporté le titre de l'artiste féminine. Jusqu'ici, la cérémonie ne lui avait remis qu'un titre de l'artiste la plus streamée. Les Flammes, première édition d'une cérémonie dédiée au rap et ses courants, l'avait en revanche sacrée artiste féminine de l'année, en 2023.

Comme un symbole, la première Victoire de la soirée, celle du clip, a été remise à la rappeuse Shay (pour la vidéo de "Commando"). Et c'est le rappeur Damso qui a remporté la Victoire du concert. Yamê, au croisement rap-R'n'B-chanson, a été désigné révélation masculine.

Découvrez le palmarès complet

- Artiste masculin : Gazo et Vianney, ex æquo

- Artiste féminine : Aya Nakamura

- Révélation masculine : Yamê

- Révélation féminine : Zaho de Sagazan

- Révélation scène : Zaho de Sagazan

- Album : "La symphonie des éclairs", Zaho de Sagazan

- Chanson originale : "La symphonie des éclairs", Zaho de Sagazan

- Meilleur Concert : Damso

- Meilleur clip : "Commando", Shay

- Victoire d'honneur : Bernard Lavilliers