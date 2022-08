"À tout jamais" : à qui s'adresse la chanson de rupture de Mylène Farmer ?

Ses fans attendaient ce moment avec impatience. Quatre ans après le succès de Désobéissance, Mylène Farmer a dévoilé cette nuit À tout jamais, le premier single de son nouvel album dont la sortie est prévue d'ici à la fin de l'année. Une chanson engagée, à la fois intime et vindicative, composée par le musicien français Woodkid qui parle de la douleur d'une rupture.

"Lui dire Fuck you Too / À tout jamais Requiem pour tout / Recommencer / Plus de sorry sorry / Plus dans ma chair / Toi et ton double ami / Retourne en enfer", chante Mylène Farmer qui évoque aussi l'emprise dans une relation. "L'âme sœur dénuée d'un cœur quand tout est mensonges qui blessent et me rongent/ Là, je doute et je saigne qu'importe / La vie m'enseigne", poursuit la chanteuse qui a également collaboré avec l'artiste américain Moby, mais aussi les groupes AaRon et Archive pour ce nouvel opus.