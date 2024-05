"Un très joli cadeau" : Mylène Farmer de retour au cinéma dans "Blue et Compagnie"

L’icône de la chanson française poursuit son expérience du doublage ce mercredi 8 mai dans le nouveau film de John Krasinski, qui met en scène la collaboration d’une jeune fille et d'amis imaginaires. Elle prête sa voix à l’un d’entre eux, un papillon "espiègle et attentionné" passionné de danse.

Le cinéma occupe une place à part pour elle. Membre du jury du festival de Cannes il y a trois ans, Mylène Farmer a connu quelques expériences d’actrice avant de s’essayer au doublage dans la saga Arthur et les Minimoys. Une expérience qu’elle réitère dans Blue et Compagnie, une comédie familiale très émouvante signée John Krasinski, au cinéma ce mercredi 8 mai. La star de The Office rembobine son enfance à travers celle de Bea. Alors qu’elle rend visite à sa grand-mère à New York, la jeune fille de 12 ans découvre qu’elle peut voir les amis imaginaires de tout le monde.

C’est vraiment un thème qui me tient à cœur Mylène Farmer

Parmi cette joyeuse bande composée d’un ours, d’une banane ou encore d’un énorme mais délicat bonhomme violet prénommé Blue, Mylène Farmer incarne Blossom. "C’est un papillon espiègle, elle est attentionnée. C’est l’ami imaginaire d’une grand-mère passionnée de danse, elle l’est aussi. Elle est pleine de vie", sourit la chanteuse dans une vidéo des coulisses partagée par Paramount. "C’est un monde onirique et très tendre, c’est poétique, c’est drôle. Plonger dans le monde de l’enfance, c’est vraiment un thème qui me tient à cœur", souligne-t-elle.

Il y a quelques années, elle a elle-même publié le livre Lisa-Loup et le conteur dans lequel une petite fille avait un ami imaginaire. "On a pensé à elle, ça faisait sens", nous explique Thomas Pawlowski, directeur marketing de Paramount. "On avait déjà travaillé avec elle une première fois sur le film Donjons et Dragons, ça s’était extrêmement bien passé". Mylène Farmer avait signé une chanson qui rythmait le générique de fin de ce blockbuster d’aventure avec Hugh Grant et Chris Pine. "Les Américains savent qui elle est. Pour eux, c’est un honneur de l’avoir", insistent-ils. John Krasinski le premier s’est félicité auprès de Diverto de compter l’icône française au casting. "Je suis très honoré. C’est incroyable de l’avoir dans le film", a-t-il réagi.

Elle était tellement à l’aise que les séances sont allées beaucoup plus vite que prévu Thomas Pawloswki, directeur marketing de Paramount

Mylène Farmer a découvert une version encore non définitive du film et a tout de suite accroché. "Blossom est un personnage extrêmement bienveillant, un peu malicieux et très classe. Ça correspond bien à ce qu’est la chanteuse", assure Thomas Pawloswki. Le doublage, "c’est quelque chose que j’aime vraiment beaucoup faire", confesse de son côté la chanteuse. "C’est un exercice qui demande de la rigueur, de la concentration, c’est aussi un partage. C’était un très joli cadeau. C’est passionnant à faire", dit-elle. Autant de qualités qu’elle déploie aussi sur scène, elle qui retrouvera le Stade de France à la rentrée après le report de ses concerts de l’an dernier à la suite des violences à Nanterre.

Une fois devant le micro en studio, elle ne s’est pas vraiment posée de questions. "Elle était tellement à l’aise que les séances sont allées beaucoup plus vite que prévu", témoigne Thomas Pawloswki, rappelant que Blue et Compagnie signe aussi les retrouvailles de l’artiste avec José Garcia. Tous les deux avaient doublé des personnages dans Arthur et les Minimoys il y a vingt ans.

Les voici partenaires à parts égales, "avec exactement le même nombre de répliques". Marina Foïs et Clément Rémiens, l’ancien héros du feuilleton de TF1 Ici tout commence, les accompagnent dans le rôle de la licorne et du glaçon. "Mylène, quoi qu’elle fasse, c’est un évènement", insiste le directeur marketing de Paramount. Jusqu'à redonner des couleurs au box-office ?