Mylène Farmer dévoile un premier extrait du single "À tout jamais"

Elle a teasé son retour sur les réseaux sociaux de son agence de management, Hashtag NP. Des paroles d’abord puis un titre, "À tout jamais", et une date, vendredi 69 août. À quelques heures de sa sortie officielle à minuit, Mylène Farmer a partagé un premier extrait de sa première chanson inédite en quatre ans. Vingt petites secondes qui donnent un aperçu de son nouveau virage musical où l’anglais se mêle au français. "Lui dire fuck you too / À tout jamais / Requiem pour tout recommencer / Plus de sorry, sorry", chante-t-elle sur ce qui semble être le refrain alors que du sang coule sur son nom écrit en lettres gothiques.