Mylène Farmer en studio, son nouvel album attendu à la fin de l’année

Quatre ans après Désobéissance, il y aura un nouvel album de Mylène Farmer en 2022. Dans un sobre communiqué publié ce vendredi, son management annonce que la chanteuse est actuellement en studio pour enregistrer ce nouveau projet avec une équipe de choc. Un retour à la musique très attendu après son escapade au sein du jury du dernier Festival de Cannes.

À ses côtés sur ce disque encore sans titre, on retrouve en effet la superstar américaine Moby et le groupe anglais Archive, qui avaient déjà travaillé avec elle sur Bleu Noir, en 2010. Le chanteur-producteur français Woodkid et le groupe AaRON travaillent en revanche avec la star pour la première fois.